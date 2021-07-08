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сегодня, 14:32 4

Губернатор Амурской области посетил объекты социальной инфраструктуры в Зейском районе

Василий Орлов заявил, что посёлок Верхнезейск находится на особом контроле

Губернатор Амурской области посетил объекты социальной инфраструктуры в Зейском районе

Сегодня, 8 июля, в рамках рабочей поездки в Зейский район губернатор Амурской области посетил объекты социальной инфраструктуры в посёлке Верхнезейск.

В Верхнезейской школе и детском саду идёт подготовка к началу учебного года. Администрацией планируется замена пожарной системы, а также видеонаблюдения и электропроводки. Также в планах установка нового скалодрома в школьном спортзале.

Губернатор оценил работу по подготовке к началу учебного года и поручил региональному министерству образования и науки проработать вопрос по благоустройству школьного стадиона.

— Необходимо проработать вопрос по благоустройству школьного стадиона и дать предложения по его реконструкции. Новый стадион должен стать не просто школьным, а работать для всех жителей посёлка. В этом году необходимо провести все организационные мероприятия, – заявил Василий Орлов.

В 2019 году в школе провели модернизацию учебных классов за счёт средств поддержки от РЖД. В настоящий момент РЖД и региональные власти заключили соглашение о развитии населённых пунктов на территории, примыкающей к БАМу.

— Мы понимаем, что без обеспечения качественной жизни людей мы не сможем обеспечить второю ветку БАМа полноценной рабочей силой. Посмотрели, как исполняются поручения, данные по результатам предыдущих поездок. В частности, здесь, по Верхнезейску, были поручения по развитию социальной сферы: школа, детский сад, больница. Кроме того, посмотрели ряд вопросов по ЖКХ, у жителей есть вопросы по работе управляющей компании. На мой взгляд, здесь одна из главных проблем – это проблема логистическая, по доставке строительных материалов, отсутствие конкуренции среди подрядных организаций. Посмотрим, как можно сюда доставить, в том числе с помощью РЖД, строительные материалы и дорожные плиты, которыми можно частично провести благоустройство внутри населённого пункта. В любом случае посёлок Верхнезейск у нас на особом контроле, наша задача – все запланированные мероприятия выполнить в установленный срок, – отметил Василий Орлов.

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#губернатор #Зея #строительство #школа

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    У губернатора на особом контроле должна быть вся область, а не отдельные населённые пункты.

    Угу?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    Уголь с месторождения Эльга хорошо продается в странах Юго Восточной Азии, отсюда и интерес к постройке второго пути...думайте,-кому выгодно....

  • КоВВ

    КоВВ
    3 часа назад

    Нее. Область просто на контроле, а Верхнезейск - на особом!

  • 5074sok

    5074sok
    1 час назад

    вот этот в центре когда нибудь позу меняет...сколько фото, а он такое чувство позирует просто

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