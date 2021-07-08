Губернатор Амурской области посетил объекты социальной инфраструктуры в Зейском районе

Сегодня, 8 июля, в рамках рабочей поездки в Зейский район губернатор Амурской области посетил объекты социальной инфраструктуры в посёлке Верхнезейск.

В Верхнезейской школе и детском саду идёт подготовка к началу учебного года. Администрацией планируется замена пожарной системы, а также видеонаблюдения и электропроводки. Также в планах установка нового скалодрома в школьном спортзале.

Губернатор оценил работу по подготовке к началу учебного года и поручил региональному министерству образования и науки проработать вопрос по благоустройству школьного стадиона.

— Необходимо проработать вопрос по благоустройству школьного стадиона и дать предложения по его реконструкции. Новый стадион должен стать не просто школьным, а работать для всех жителей посёлка. В этом году необходимо провести все организационные мероприятия, – заявил Василий Орлов.

В 2019 году в школе провели модернизацию учебных классов за счёт средств поддержки от РЖД. В настоящий момент РЖД и региональные власти заключили соглашение о развитии населённых пунктов на территории, примыкающей к БАМу.

— Мы понимаем, что без обеспечения качественной жизни людей мы не сможем обеспечить второю ветку БАМа полноценной рабочей силой. Посмотрели, как исполняются поручения, данные по результатам предыдущих поездок. В частности, здесь, по Верхнезейску, были поручения по развитию социальной сферы: школа, детский сад, больница. Кроме того, посмотрели ряд вопросов по ЖКХ, у жителей есть вопросы по работе управляющей компании. На мой взгляд, здесь одна из главных проблем – это проблема логистическая, по доставке строительных материалов, отсутствие конкуренции среди подрядных организаций. Посмотрим, как можно сюда доставить, в том числе с помощью РЖД, строительные материалы и дорожные плиты, которыми можно частично провести благоустройство внутри населённого пункта. В любом случае посёлок Верхнезейск у нас на особом контроле, наша задача – все запланированные мероприятия выполнить в установленный срок, – отметил Василий Орлов.