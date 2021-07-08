Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:59 0

В Амурской области сотрудница АЗС обворовывала собственное предприятие

Уголовное дело передано в суд

В Амурской области сотрудница АЗС обворовывала собственное предприятие
Фото: pixabay.com

Амурские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы села Волково Благовещенского района. Она обвиняется в многочисленных хищениях.

Женщина, работавшая на автозаправке, придумала незаконный способ обогащения.

— Данная гражданка, работая старшим оператором на автозаправочной станции на автодороге Благовещенск – Райчихинск, совершила хищение товароматериальных ценностей: газированной воды, напитков, сигарет, моторных масел, антифриза, продуктов питания. Общая сумма ущерба составила 63 тысячи рублей. Амурчанка продавала товар организации, чеки при этом не пробивала. Вырученные от продажи денежные средства забирала себе и тратила на собственные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

Факты хищений вскрылись очень просто, во время очередной инвентаризации. Хозяин АЗС немедленно написал заявление в полицию. На данный момент обвиняемая во всём созналась и вернула часть похищенных средств.

Просмотров всего: 98

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 2

Самолёт в аэропорту Благовещенска заминировал демобилизованный солдат
Происшествия

Президент Гаити застрелен в своём доме

Происшествия 2

В Благовещенске «заминировали» самолёт
В России и мире

Елена Ваенга стала участницей скандала в самолёте
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь