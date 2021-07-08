В Амурской области сотрудница АЗС обворовывала собственное предприятие

Амурские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы села Волково Благовещенского района. Она обвиняется в многочисленных хищениях.

Женщина, работавшая на автозаправке, придумала незаконный способ обогащения.

— Данная гражданка, работая старшим оператором на автозаправочной станции на автодороге Благовещенск – Райчихинск, совершила хищение товароматериальных ценностей: газированной воды, напитков, сигарет, моторных масел, антифриза, продуктов питания. Общая сумма ущерба составила 63 тысячи рублей. Амурчанка продавала товар организации, чеки при этом не пробивала. Вырученные от продажи денежные средства забирала себе и тратила на собственные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

Факты хищений вскрылись очень просто, во время очередной инвентаризации. Хозяин АЗС немедленно написал заявление в полицию. На данный момент обвиняемая во всём созналась и вернула часть похищенных средств.