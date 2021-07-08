У лебединой пары в амурской Ивановке родился первенец

У лебедей Петра и Февронии на озере в селе Ивановка Амурской области родился первый птенец.

Пользователи соцсетей делятся этой новостью друг с другом, а орнитологи предупреждают, что в брачный период лебеди особенно тревожны и даже могут быть агрессивны. Они защищают своё гнездо и территорию. В связи с этим специалисты просят посетителей не тревожить лебедей, ведь теперь они стали родителями. Ранее Амур.инфо сообщало о том, что лебединая пара высиживает потомство.