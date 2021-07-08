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сегодня, 14:16 2

У лебединой пары в амурской Ивановке родился первенец

Птенец появился ко Дню семьи, любви и верности

У лебединой пары в амурской Ивановке родился первенец

У лебедей Петра и Февронии на озере в селе Ивановка Амурской области родился первый птенец.

Пользователи соцсетей делятся этой новостью друг с другом, а орнитологи предупреждают, что в брачный период лебеди особенно тревожны и даже могут быть агрессивны. Они защищают своё гнездо и территорию. В связи с этим специалисты просят посетителей не тревожить лебедей, ведь теперь они стали родителями. Ранее Амур.инфо сообщало о том, что лебединая пара высиживает потомство.

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#животные

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Комментарии
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  • just me

    just me
    6 часов назад

    Урра-а-а!

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    Поздравляю счастливых родителей! )))

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