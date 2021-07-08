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сегодня, 13:10 2

Самолёт в аэропорту Благовещенска заминировал демобилизованный солдат

С молодым человеком работает полиция

Самолёт в аэропорту Благовещенска заминировал демобилизованный солдат
Фото: аэропорт Блеговещенска

Звонок о бомбе на борту самолёта «Благовещенск – Москва» сделал один из пассажиров, солдат-срочник, недавно демобилизовавшийся и добиравшийся домой в Ростовскую область.

Как сообщили в благовещенской транспортной полиции, молодой человек был трезв, а свой звонок он объяснил шуткой. Сейчас его допрашивают сотрудники спецслужб и полиция.

В самолёт после повторной проверки борта уже вновь запустили пассажиров. Рейс готовится к вылету.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    26 минут назад

    Инфантилизм во всей красе... Онежедети, даже после службы в армии...

  • inoy

    inoy
    11 минут назад

    правильно писать; дебилизованный

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