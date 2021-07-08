Самолёт в аэропорту Благовещенска заминировал демобилизованный солдат
С молодым человеком работает полиция
Звонок о бомбе на борту самолёта «Благовещенск – Москва» сделал один из пассажиров, солдат-срочник, недавно демобилизовавшийся и добиравшийся домой в Ростовскую область.
Как сообщили в благовещенской транспортной полиции, молодой человек был трезв, а свой звонок он объяснил шуткой. Сейчас его допрашивают сотрудники спецслужб и полиция.
В самолёт после повторной проверки борта уже вновь запустили пассажиров. Рейс готовится к вылету.
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