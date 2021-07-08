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Бывшая жена Аршавина рассказала, что нуждается в срочной операции

Алиса Казьмина рассказала об ухудшении здоровья

Бывшая жена Аршавина рассказала, что нуждается в срочной операции
Фото: wday.ru

Состояние Алисы Казьминой в последнее время резко ухудшилось. У неё начали выпадать волосы и зубы, появились проблемы с суставами. Бывшая жена Андрея Аршавина была вынуждена снова обратиться к медикам, пишет «СтарХит».

Плохое самочувствие Аршавиной усугубил стресс, ведь бывший муж и его мама выселяют её с детьми из дома в элитном коттеджном посёлке. Также с Алисы требуют неустойку в размере 2 миллионов рублей.

Сейчас Казьмина спешно ищет, куда перевезти детей. В шоу Андрея Малахова она рассказала, что нуждается в срочной операции. По её словам, ей «может быть, неделя-две осталась». Но пока для неё важнее решить вопрос с переселением детей, нежели собственное здоровье.

Недавно Алиса обратилась к хорошему нейрохирургу. Врач, узнав её диагнозы, посоветовала женщине срочно заняться собственным здоровьем. По словам Казьминой, она может умереть без операции. Но и делать опасно, для этого нужны сильные специалисты.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина уже несколько месяцев борется с последствиями аутоиммунного некроза, из-за которого почти потеряла нос.

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#здоровье #шоу-бизнес

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