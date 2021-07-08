Президент Гаити застрелен в своём доме

В ночь на 7 июля группа вооружённых людей напала на виллу президента Республики Гаити Жовенеля Моиза. В ходе штурма руководитель государства был убит из огнестрельного оружия, его жена также получила ранения, от которых скончалась позднее. Руководство государством принял на себя Клод Жозеф, до этого исполнявший обязанности председателя правительства.

Для того, чтобы разыскиваемые преступники не смогли покинуть территорию страны, были приняты соответствующие меры, в частности, главный аэропорт страны был временно закрыт, все прибывающие самолёты разворачивались в обратном направлении.

Из ранних сообщений полиции известно, что некоторые из злоумышленников разговаривали на испанском языке, в то время как большинство населения Гаити говорит на французском.

Позднее в местных СМИ появились сообщения о том, что вооружённые люди, напавшие на дом президента, сопровождали свои действия криками в мегафон, обозначая свою принадлежность к американскому управлению по борьбе с наркотиками. В то же время СМИ со ссылками на местных чиновников говорят, что это была просто уловка, чтобы затянуть дальнейшее расследование, нападавшие были обыкновенными наёмниками.

Несколько позднее от руководства полиции Гаити стало известно о том, что ликвидированы четверо человек, причастных к убийству президента. Судя по сообщению, при задержании имел место инцидент с полицейскими, взятыми в заложники.

— Четверо преступников убиты, ещё двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены, – заявил в эфире государственного телевидения руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

Это не первая попытка покушения на президента Гаити, в феврале этого года полиция уже предотвратила государственный переворот и убийство главы республики.

Многие СМИ и эксперты сходятся в оценке, что отношение к погибшему президенту было неоднозначным, республика остаётся одной из беднейших государств мира, при этом, руководя страной с 2017 года, её глава исполнил очень мало из своих предвыборных обещаний. Социально-экономическое положение гаитян не улучшается, все программы помощи оказываются неэффективными, помощью пользуются только наиболее привилегированные слои населения.