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Амурские второклассники написали книгу, посвятив её юбилею города

Экземпляр книги будет храниться в главной детской библиотеке страны и в Книжной палате

Амурские второклассники написали книгу, посвятив её юбилею города
Фото: фонд «Живая классика»

Учащиеся благовещенского лицея № 11 приняли участие во «Всероссийской школьной летописи»: дети написали настоящую книгу с рассказами о Благовещенске, фотографиями и собственными рисунками.

Ученики 2 «Г» класса целый год собирали материал для своей книги: писали тексты, делали фотографии и рисовали иллюстрации. В итоге из самиздата книга превратилась в настоящий альманах. Участвовать во «Всероссийской школьной летописи» подросткам предложила классный руководитель Светлана Сапожникова.

— Наша книга «Мой любимый Благовещенск» посвящена 165-летию города, – рассказывает педагог. – В книге собраны рассказы детей о достопримечательностях города, об улицах, о песнях, посвящённых Благовещенску. В книге размещено много фотографий и рисунков детей с изображением городских памятников, любимых мест города. Работа шла легко и интересно.

Книге был присвоен регистрационный номер, её экземпляры будут храниться на полках в Российской государственной детской библиотеке, в Книжной палате и региональных библиотеках. Один экземпляр поступил и в школьную библиотеку лицея, где учатся юные авторы.

За четыре года существования проекта в нём приняли участие более 400 тысяч школьников из 84 регионов России.

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#дети #культура #школа

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