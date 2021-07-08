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МЧС: Купаться в водоёмах Амурской области чрезвычайно опасно

На реках сохраняется высокий уровень воды и очень сильное течение

МЧС: Купаться в водоёмах Амурской области чрезвычайно опасно
Фото: 28.mchs.gov.ru

Как только вода начала снижаться, на пляжах появились отдыхающие. Госинспекторы ГИМС патрулируют водоёмы и предупреждают, что основными причинами гибели в воде становятся необдуманные действия. Купаться в водоёмах Приамурья чрезвычайно опасно, сообщает главное управление МЧС по Амурской области.

— На реках области сохраняется высокий уровень воды и очень сильное течение. Купаться при таких условиях чрезвычайно опасно – это может привести к трагическим последствиям. Даже человеку, умеющему хорошо плавать, справиться с течением сложно, – объяснил старший государственный инспектор по маломерным судам Максим Сапунцов.

Чтобы отдых у воды не закончился трагически, нужно следовать нескольким правилам: не купаться в несанкционированных местах, не прыгать в воду с плавсредств или неприспособленных для этого сооружений и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Цифры:

На Амуре уровни воды остаются выше нормы на 1,5-2,5 метра. На реке Зея от села Мазаново до города Благовещенска уровень превышен на 0,3-1,5 метра.

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#большая вода #МЧС #отдых

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    28 минут назад

    Так пусть Орлов там каждый день окунается, может тогда и подумает, как сделать водоёмы безопасными.

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