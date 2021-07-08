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сегодня, 12:30 3

Таинственный туннель, обнаруженный в Благовещенске, оказался лесопилкой 1897 года

Лесопилка принадлежала Амурскому обществу пароходства и торговли

Таинственный туннель, обнаруженный в Благовещенске, оказался лесопилкой 1897 года
Фото: Амур.инфо

Сегодня, 8 июля, возле реконструируемого участка площади Ленина в Благовещенске научные работники и представители городской власти рассказали журналистам о таинственной находке.

— На этом месте в XIX-XX веках находилась лесопилка Амурского общества пароходства и торговли. На архивных документах 1912 года хорошо видно не только саму лесопилку, но и эту техническую конструкцию, которую мы называем туннелем, – рассказала главный архитектор «Амургражданпроекта» Людмила Чаюн. – Если посмотреть на это подземное строение, то видно, что оно укреплялось в советский период, так как здесь уже видна кирпичная кладка и железобетон, чего не делали ранее.

Примерно до 1917 года кладку обычно производили на кирпичах. На цементном растворе было слишком дорого. Однако в этой конструкции видно, что туннель укреплён цементом и металлом. Это значит, что его укрепляли после 1917 года. Всего же лесопильный завод здесь работал до 60-х годов, затем появилась площадь.

— Уже точно установлено, что здесь находилась лесопилка, – подтвердил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска Виктор Кролевецкий. – Над туннелем находились пилы, перпендикулярно им проходили брёвна. Также по техническому туннелю могли ходить рабочие и чистить эти пилы.

По словам экспертов, никакой ценности этот туннель не представляет, и он будет засыпан. Подобные технические подземные проходы были обнаружены и в других местах города, например, при реконструкции завода на улице Пионерской, 2. Мэр Благовещенска Олег Имамеев также напомнил, что на этом месте будет построен центр «Трибуна Холл». На вопросы журналистов о том, ведёт ли туннель в Китай, и могут ли быть в нём какие-то старинные ценности, специалисты, улыбаясь, ответили отрицательно. Туннель короткий, и под Амуром он не проходит. А из ценностей в нём могут быть лишь опилки.

Напомним, что вчера корреспонденты Амур.инфо сообщали об обнаружении туннеля.

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#строительство #история #память

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Во время работ по реконструкции набережной Благовещенска обнаружен таинственный туннель
Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Молодцы коммунисты, инфраструктуру создали, а пжив из неё бабо сосёт и население отбирает, чего при коммунистах не было

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Зря засыпать собрались. Мне было бы интересно посмотреть

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    кирпич там хороший, не то что сейчас шлаковая пародия))

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