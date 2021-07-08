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Юлия Меньшова рассказала о состоянии матери после болезни

Меньшова опровергла слухи о том, что Вера Алентова попала в реанимацию

Юлия Меньшова рассказала о состоянии матери после болезни
Фото: Twitter

Юлия Меньшова рассказала своим подписчикам в Instagram о состоянии матери Веры Алентовой. Она опровергла слухи о том, что Алентова попала в реанимацию, узнав о смерти мужа Владимира Меньшова, сообщает «Комсомольская правда».

Юлия сообщила в своём блоге, что её мама не была в реанимации и уже находится дома. По её словам, Веру Алентову выписали из больницы после двух отрицательных тестов на коронавирус и контрольной компьютерной томографии.

Также Меньшова обратилась к коллегам-журналистам, которые за последние дни оборвали им телефоны и попросила не требовать от них комментариев. Актриса призналась, что очень переживает за маму, которая после перенесённой болезни ещё очень слаба. Юлия отметила, что «необходимость делать новости не может перечеркивать человеческое начало и уважение к горю».

Владимир Меньшов и Вера Алентова попали в больницу с коронавирусом в конце июня: 22 числа госпитализировали режиссёра, а спустя несколько дней — его супругу. Меньшов был уже очень слаб, врачи подключили его к аппарату ИВЛ. Однако, несмотря на все усилия медиков, 5 июля народный артист умер.

Владимира Меньшова проводят в последний путь 8 июля.

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#СМИ #соцсети #шоу-бизнес

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