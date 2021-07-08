В Благовещенске пройдёт DATA-хакатон по решению глобальных социальных задач

12 и 13 августа с 10:00 до 21:00 в «Точке кипения – Благовещенск» агентство стратегических инициатив проведёт DATA-хакатон по решению социальных задач. Принять участие могут data-специалисты или те, кто хорошо знаком с IT-технологиями. Лучшие решения будут внедрять по всей России, сообщили на инвестиционном портале Амурской области.

— Участие в таком конкурсе – это блестящая возможность заявить о себе. Любой желающий может создать решение для важных социально-экономических задач, востребованных как в России, так и в других странах. Совместно с командой можно проверить гипотезы решений, доработать свой MVP с экспертами и побороться за призовой фонд конкурса – 5 500 000 рублей, – рассказала руководитель Центра коллективной работы «Точка кипения – Благовещенск» Дарья Лариошина.

Победителей выберет конкурсная комиссия – это лучшие российские и международные эксперты и заказчики. Председатель попечительского совета – заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на сайте «Точка кипения – Благовещенск».