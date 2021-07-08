Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:52 0

В Амурской области за прошедшие сутки от воды освободились 15 домов и 83 участка

Паводковая ситуация в регионе на 8 июля

В Амурской области за прошедшие сутки от воды освободились 15 домов и 83 участка
Фото: главное управление МЧС России по Амурской области

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области, за минувшие сутки от воды освободились 83 приусадебных участка и 15 домов.

На сегодняшний день в 8 населённых пунктах области остаются подтопленными 63 дома, 60 из которых во Владимировке. Всего затоплено 335 приусадебных участков, 306 из которых также во Владимировке.

Без автомобильного сообщения остаются те же два населённых пункта – посёлок Кузнецово и село Калиновка в Магдагачинском районе. В селе Ушаково Шимановского района продолжает свою работу лодочная переправа – за прошедшие сутки ею воспользовались 128 человек.

В ПВР по-прежнему находятся 62 человека, в том числе 24 ребёнка.

На территории Приамурья продолжаются аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 879 человек и 291 единица техники.

Просмотров всего: 115

#большая вода #МЧС

распечатать

Фотогалерея

Происшествия 1

МЧС: Купаться в водоёмах Амурской области чрезвычайно опасно
Общество

В Зазейском завтра начнут дезинфекцию после паводка
Общество

В Благовещенском районе дорожники досрочно восстанавливают мосты
Власть

В Благовещенск прибудет детский омбудсмен
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь