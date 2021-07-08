В Амурской области за прошедшие сутки от воды освободились 15 домов и 83 участка

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области, за минувшие сутки от воды освободились 83 приусадебных участка и 15 домов.

На сегодняшний день в 8 населённых пунктах области остаются подтопленными 63 дома, 60 из которых во Владимировке. Всего затоплено 335 приусадебных участков, 306 из которых также во Владимировке.

Без автомобильного сообщения остаются те же два населённых пункта – посёлок Кузнецово и село Калиновка в Магдагачинском районе. В селе Ушаково Шимановского района продолжает свою работу лодочная переправа – за прошедшие сутки ею воспользовались 128 человек.

В ПВР по-прежнему находятся 62 человека, в том числе 24 ребёнка.

На территории Приамурья продолжаются аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 879 человек и 291 единица техники.