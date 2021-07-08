В Благовещенске «заминировали» самолёт

Обновлено: 12:45



В Благовещенский аэропорт поступил звонок о заложенном в самолёт взрывном устройстве.

— Мы только расселись, как вышли стюардессы и сообщили о том, что поступил звонок о бомбе в самолёте. Всех высадили, теперь неизвестно сколько ждать, – сообщили читатели Амур.инфо.

В аэропорту работают сотрудники правоохранительных органов. Рейс на Москву задерживается на неопределённое время.

Фото: пресс-служба Благовещенского аэропорта.

— Рейс авиакомпании S7-3062 (маршрут Благовещенск-Москва) задержан в аэропорту вылета Благовещенск по причине объявления одним из пассажиров о минировании самолета. Экипажем компании принято решение о повторном досмотре ВС, пассажиров, багажа и коммерческого груза. Вылет рейса ожидают 200 пассажиров, с ними работает представитель авиакомпании, – сообщили в пресс-службе Благовещенского аэропорта.

Рейс обещают отправить после повторного досмотра.

P.S. В 12.45 пассажиров снова запустили на борт. Рейс готовится к вылету.