Елена Ваенга стала участницей скандала в самолёте

Ваенга рассказала своим подписчикам в Instagram, что возвращалась с Кипра вместе с мужем и ребёнком. По её словам, в салоне бизнес-класса произошёл конфликт из-за «неправильной установки ног».

Певица заявила, что летевшая женщина в алкогольном опьянении решила высказать своё отношение к ней и в течение двух часов оскорбляла её. Позже к конфликту подключился и муж пассажирки.

Ваенга возмущена, что поток нецензурной брани был вынужден выслушивать её ребенок. По словам певицы, в какой-то момент это довело сына до слёз. Она подчеркнула, что всё это время не реагировала на агрессивную женщину и просто молчала.

Правда, у оппонентов Ваенги другое мнение на это счёт. Муж пассажирки, которую певица обвинила в нападении, рассказал «Пятому каналу», что во время полёта они с супругой были трезвы и не совершали никаких противоправных действий.

По его словам, конфликт разразился из-за неприемлемого поведения артистки. Мужчина заявил, что Ваенга поднимала ноги без носков на переборку, что неуважительно по отношению к окружающим.

Он рассказал, что после получения багажа его и супругу попросили пройти в отделение полиции. Правоохранители якобы просто проверили документы и отпустили их.

Однако позже стало известно, что в отношении пары были составлены протоколы об административном правонарушении и наложен штраф.