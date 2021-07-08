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сегодня, 11:19 2

Жалобы пациентов и время приезда «скорой» станут критериями распределения объёмов медпомощи

ФОМС подготовил проект критериев, по которым будут распределять объёмы медпомощи и денег между медучреждениями

Жалобы пациентов и время приезда «скорой» станут критериями распределения объёмов медпомощи
Фото: pixabay.com

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования разработал критерии распределения объёмов медицинской помощи среди медучреждений в рамках ОМС, сообщает ТАСС.

Таковыми критериями стали: наличие возможности для диспансеризации, оказание медпомощи в неотложной форме, в том числе на дому, время оказания помощи, укомплектованность медработниками, проведение лабораторных исследований, возможность использования телемедицинских технологий. Кроме того, проект учитывает наличие электронной записи к врачу, уровень удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях, отсутствие от них обоснованных жалоб.

Также будет оцениваться наличие отделения или центра, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, отделения анестезиологии и реанимации, подразделений, проводящих инструментальные методы исследования, показатель рационального использования коечного фонда, территориальное расположение отделения, позволяющее обеспечить максимальную транспортную доступность для застрахованных лиц (не более 1 часа).

Отдельным критерием стало время прибытия к пациенту бригад скорой помощи – не более 20 минут с момента вызова. При этом власти региона могут корректировать этот показатель в зависимости от транспортной доступности, плотности населения и других особенностей субъекта.

Как отмечает зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, в настоящее время отсутствуют единые критерии распределения объёмов медпомощи в рамках программы ОМС. Цель проекта – мотивировать медицинские учреждения стремиться к достижению положительных результатов.

— Существует много споров относительно объективности распределения объёмов медпомощи. В то же время законодательство в сфере ОМС не содержит положений, обязывающих регион утверждать обязательные для своей территориальной комиссии объективные критерии распределения объёмов оказания медпомощи в рамках ОМС. Введение критериев позволит повысить результативность медицинских организаций. Медицинская помощь должна быть не только доступной для всех, но и качественной, эффективной, – резюмировала Кусайко.

В случае принятия проекта, объёмы помощи будут распределяться между медучреждениями с учётом результатов оценки их деятельности по критериям (по 10-бальной шкале каждый). Распределение объёмов медицинской помощи будет происходить пропорционально набранным баллам.

Если медицинская организация является единственной в субъекте, оказывающей помощь по одному профилю (например, роддом, диспансер и другие), то объёмы медицинской помощи распределяются без учёта критериев.

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#закон #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Лучшее - враг хорошего!

  • Алиса65

    Алиса65
    13 минут назад

    -наличие отделения или центра, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь...

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