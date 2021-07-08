К поискам тел погибших при крушении Ан-26 на Камчатке подключили водолазов

— По погодным условиям запланирован вылет из Паланы вертолёта Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России для проведения десантных спусков к месту крушения. Также запланировано привлечение водолазов специализированной пожарно-спасательной части МЧС России для обследования морского дна территории, прилегающей к месту крушения, – сообщает региональный главк МЧС.

Остальные вертолёты и самолёты отозваны на аэродромы базирования – искать с воздуха уже нечего.

Известно об обнаружении останков 19 человек, не все они опознаны. В общей сложности на борту потерпевшего крушение Ан-26 находилось 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира. Выживших нет.