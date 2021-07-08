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ДТП со смертельным исходом произошло в Тындинском районе

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево

ДТП со смертельным исходом произошло в Тындинском районе
Фото: ru.wikipedia.org

Ночью, с 7 на 8 июля, на 175 километре федеральной автодороги «Лена» произошло смертельное ДТП. Тела двоих погибших из автомобиля доставали сотрудники местной пожарно-спасательной части.

— 8 июля около 0:35 на автодороге в Тындинском районе произошло ДТП. По предварительной информации водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Funcargo, не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП водитель, а также пассажир 1998 года рождения скончались на месте происшествия. Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, – сообщает пресс-служба управления МВД Амурской области.

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#ДТП #криминал #происшествия

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