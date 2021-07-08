Губернатор Василий Орлов посетил площадку строительства второй ветки БАМа

В посёлке Верхнезейский уже начаты подготовительные работы по возведению второй ветки БАМа: военные железнодорожники расчищают лесополосу для будущей насыпи и рельс. Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал на месте будущей стройки.

Всего рабочим предстоит расчистить территорию площадью более 20 гектаров. Вместе со строительством ветки БАМа параллельно прокладывается автодорога-дублёр, по которой будет осуществляться доставка грунтов для отсыпки нового полотна и перевозка строительных материалов. Во время прокладки второй ветки движение по БАМу перекрываться не будет. Подготовка к стройке ведётся с мая 2021 года, и на сегодняшний день расчищено порядка 10 гектаров и проложено 5 километров дороги.

В конце июля в посёлке Верхнезейский будет открыт памятный знак о строительстве второй ветки байкальской автомагистрали.

— Для нас Верхнезейский – один из опорных пунктов на БАМе, поэтому он у нас на особом контроле. Наша задача – выполнить все запланированные мероприятия не только по строительству БАМа, но и по благоустройству посёлка, – отметил Василий Орлов.

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