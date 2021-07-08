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сегодня, 10:05 2

Вокальный ансамбль амурской полиции завоевал Гран-при

Коллектив принял участие в международном фестивале «Мелодии памяти»

Вокальный ансамбль амурской полиции завоевал Гран-при
Фото: УВМД России по Амурской области

Международный творческий конкурс «Мелодии памяти», посвящённый 76-летию Великой Победы, состоялся в мае-июне этого года в Москве. Работы участников принимались в онлайн-режиме.

Коллектив вокального ансамбля управления МВД России по Амурской области направил на конкурс свой проект «Я вернусь» на песню «Под окном черёмуха колышется» и завоевал Гран-при. Артисты и музыканты – участники профессионального жюри – оценили работу амурских участников и наградили ансамбль дипломом и сертификатом.

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#культура

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Комментарии
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  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    2 часа назад

    Молодцы!!!

  • Алиса65

    Алиса65
    11 минут назад

    Они ещё и поют?!

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