Вокальный ансамбль амурской полиции завоевал Гран-при

Фото: УВМД России по Амурской области

Международный творческий конкурс «Мелодии памяти», посвящённый 76-летию Великой Победы, состоялся в мае-июне этого года в Москве. Работы участников принимались в онлайн-режиме.

Коллектив вокального ансамбля управления МВД России по Амурской области направил на конкурс свой проект «Я вернусь» на песню «Под окном черёмуха колышется» и завоевал Гран-при. Артисты и музыканты – участники профессионального жюри – оценили работу амурских участников и наградили ансамбль дипломом и сертификатом.

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#культура

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Виктория Большакова