В США скончался актёр и режиссёр Роберт Дауни-старший

Роберт опубликовал в своём блоге снимок отца в молодости и написал, что он умер во сне «после многих лет страданий от болезни Паркинсона». По его словам, «отец был настоящим независимым режиссёром».

Роберт назвал свою мачеху Розмари Роджерс-Дауни «святой» и отметил, что все его мысли и молитвы сейчас с ней.

Как пишет «Комсомольская правда», Роберт Дауни-старший родился в 1936 году в Нью-Йорке. В 25 лет он начал снимать фильмы. В 1965 году у него родился сын, которого тоже назвали Робертом.

Долгие годы Роберт Дауни-младший страдал от наркозависимости. Он рассказывал, что пристрастил его к наркотикам именно папа. Роберт признавался, что Дауни-старшему было легче проявлять свою любовь под воздействием психотропных веществ.

В итоге жена поставила перед режиссёром ультиматум, после чего он смог побороть свою пагубную зависимость. Позже Роберт Дауни-младший поступил так же.