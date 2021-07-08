За сутки амурчане перевели мошенникам более двух миллионов рублей

В Амурской области за последние сутки ещё три человека лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Телефонные мошенники представляются сотрудниками банков. Они предлагают пресечь попытку оформления кредита и выманивают номера и пароли банковских карт.

Мошенники убеждают жертв, что нужно перевести сбережения на «безопасные» банковские счета или оформить кредиты на те же суммы. На удочку мошенников попалась и 58-летняя благовещенка. Женщина взяла в банке кредит на 800 тысяч рублей, а преступники тут же перевели деньги на свои счета. Кроме того, по рекомендации «сотрудников», потерпевшая перевела 200 тысяч рублей на неизвестный телефон.

Ещё одна 36-летняя жительница Шимановска лишилась 30 тысяч рублей. После уговоров лжебанкиров, она перевела им с карты все имевшиеся деньги.

Житель Сковородина общался со злоумышленниками целый месяц. За это время он оформил в трёх организациях займы на общую сумму 1 миллион 30 тысяч рублей и отдал их мошенникам. Когда ему стали звонить сотрудники настоящих банков, он понял, что его обманули и написал заявление в полицию.

Полицейские выяснили, что звонки потерпевшим мошенники совершали из западных регионов страны.

По статьям 159 и 158 УК РФ, «Мошенничество» и «Кража», возбуждены уголовные дела .

Важно

Мошенники используют IP-телефонию и программы для подмены номеров. Поэтому они могут звонить под видом реально существующих номеров.

Никогда не сообщайте собеседникам CVV-коды с оборотной стороны банковской карты. Помимо прочего не говорите никому код подтверждения денежного перевода из SMS-сообщения, напоминают в полиции.

Для перевода денег на вашу карту достаточно её номера на лицевой стороне. Не оплачивайте товары или услуги, гарантиями получения которых вы не располагаете. Не верьте незнакомцам, которые представляются сотрудниками силовых структур или банков. Мошенники могут предлагать платную помощь в решении проблем ваших родственников, которые могут попасть в тюрьму за совершение преступления. Немедленно прекращайте разговор и свяжитесь с родственником, который «попал в беду».

Не открывайте на мобильных телефонах SMS-сообщения, пришедшие с незнакомых номеров. Содержащееся в сообщении вредоносное программное обеспечение может позволить злоумышленникам получить удалённый доступ к установленному на телефоне банковскому приложению и списать ваши сбережения.

Обо всех подозрительных звонках нужно сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).