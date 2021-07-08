Сотрудники сферы услуг в Амурской области должны сделать минимум одну прививку до 1 августа

В Благовещенске и подтопленных районах должны привиться от коронавируса все работники сферы услуг. Исключение составляют только те, кто имеет медотвод. В неподтопленных районах привитыми должны быть как минимум 60 % работников. Если работник сферы услуг отказывается сделать прививку без обоснованной причины, то работодатель обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы до окончания неблагоприятной эпидситуации.

— Мы на предприятии сразу составили списки желающих вакцинироваться. Я считаю, что кроме вакцинации нет другого пути выхода из пандемии, – рассказал председатель совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области Дмитрий Ядыкин.

Вакцинироваться нужно уже спустя полгода после болезни вне зависимости от количества антител. Привиться должны сотрудники торговли, общепита, фитнес-центров, бассейнов, салонов красоты, МФЦ, транспорта и такси, учреждений культуры, ЖКХ, бытовых услуг, финансовых услуг и почтовых отделений.

Причиной отказа от вакцинации не может служить даже наличие аллергии, крапивницы, отёка Квинке, бронхиальной астмы, онкологических заболеваний в стадии ремиссии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также возраст старше 60 лет и беременность. В России также бесплатно вакцинируют иностранцев. Но только в случае наличия у них вида на жительство, СНИЛСа и полиса ОМС.

Роспотребнадзор будет контролировать исполнение государственного санитарного врача. Будут проводиться выборочные проверки. На предприятии должен быть внутренний приказ, распоряжение о проведении вакцинации, отметки о её прохождении работниками. А сами работники должны будут предоставить бумажный сертификат, QR-код с портала госуслуг или штамп поликлиники с серией вакцины и датой. Ответственность за достоверность документов лежит на работнике.

За невыполнение постановления должностные лица обязаны выплатить штраф до 150 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей кроме такого же штрафа могут обязать приостановить деятельность до 90 суток. А юридическим лицам положен штраф до 500 тысяч рублей или такое же приостановление деятельности.

По всем вопросам можно обращаться к уполномоченному по защите прав предпринимателей по телефону +7 (4162) 582192.

Напомним, что до 11 июля около ротонды в Благовещенске можно поставить прививку. В будни пункт вакцинации работает с 17:00 до 20:00 и в выходные с 16:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.