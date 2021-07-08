В Свободном курсанты Детского морского центра готовятся стать моряками

Фото: Министерство образования и науки Амурской области

Детский морской центр обучает мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 18 лет. Здесь школьники становятся дисциплинированнее, трудолюбивее, ответственней, закаляют характер и силу воли. На сегодня центр посещают 183 курсанта.

— Учебный процесс состоит из двух этапов: теоретического и практического. Первый проходит в осенне-зимний период, во время него дети получают нужные теоретические знания об устройстве корабля, такелажном деле, технике морских узлов и так далее. Обязательный практический этап обучения начинается летом, – сообщил руководитель центра Роман Сазонов. – Наш центр стремится обеспечить своим выпускникам дальнейшее получение военно-морского образования. Центр курирует командование 165 бригады надводных кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России. Кроме того, у нас налажено тесное взаимодействие с Тихоокеанским высшим военно-морским училищем имени С.О. Макарова. Планируется, что дети по окончании нашего центра продолжат обучение там. Некоторые из наших выпускников уже являются курсантами данного вуза.

Летняя плавательная практика проходит сейчас в селе Бардагон Свободненского района на базе учебных кораблей Детского морского центра, сообщает минобрнауки Амурской области.