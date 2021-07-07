Во время работ по реконструкции набережной Благовещенска обнаружен таинственный туннель

На реконструированном участке набережной Амура в Благовещенске во время земляных работ был обнаружен таинственный туннель. Рабочие откопали уже два входа под землю.

«По скупой информации мы знаем, что работал экскаватор, который и наткнулся на дореволюционную кладку. Туннель это или своды какого-то заглубленного помещения не известно. Но по кирпичам и кладке можно смело утверждать, что этому сооружению не меньше 100 лет», – поделились на своей странице в Instagram амурские неокраеведы.

Находку будут изучать амурские историки. Работы здесь пока приостановлены.