Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июля
Предыдущая новость Следующая новость
7 июля 2021, 20:03 8

Во время работ по реконструкции набережной Благовещенска обнаружен таинственный туннель

Сооружению не менее 100 лет

Во время работ по реконструкции набережной Благовещенска обнаружен таинственный туннель
Фото: @amurotgoloski

На реконструированном участке набережной Амура в Благовещенске во время земляных работ был обнаружен таинственный туннель. Рабочие откопали уже два входа под землю.

«По скупой информации мы знаем, что работал экскаватор, который и наткнулся на дореволюционную кладку. Туннель это или своды какого-то заглубленного помещения не известно. Но по кирпичам и кладке можно смело утверждать, что этому сооружению не меньше 100 лет», – поделились на своей странице в Instagram амурские неокраеведы.

Находку будут изучать амурские историки. Работы здесь пока приостановлены.

Просмотров всего: 1997

#история #память

распечатать


В России и мире

Владимир Меньшов был уверен, что доживёт только до 60 лет
В России и мире

Стали известны обстоятельства смерти режиссёра Владимира Меньшова
Культура 6

Погиб амурский рок-музыкант Дмитрий Студенников
Общество

В Благовещенске обновили информационные стелы
Комментарии
Показать все (8)
  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    4 часа назад

    Древняя ливневка, однако...Неизвестная нынешним властям

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    4 часа назад

    Древняя ливневка, однако...Неизвестная нынешним властям

  • Undertaker

    Undertaker
    4 часа назад

    Склеп царской семейки?

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Да действительно это какой,то старый сток отходов. Старинное говно там не залежалось-ли для изучения?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    4 часа назад

    антипрививочников

  • Paster

    Paster
    4 часа назад

    А кто такие неокраеведы? Чем они отличаются от обычных краеведов?

  • капрал

    капрал
    3 часа назад

    Аннунаки?

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Может дать им клубок ниток?

Показать все (8)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь