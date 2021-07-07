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7 июля 2021, 19:40 0

В Зазейском завтра начнут дезинфекцию после паводка

А в Верхнеблаговещенском остаются подтоплены только два дома

В Зазейском завтра начнут дезинфекцию после паводка
Фото: admbag.ru

В селе Верхнеблаговещенское вода почти полностью ушла. Подтоплены только два дома и 10 приусадебных участков. За сутки воду откачали в трёх домах и на двух участках. А в Зазейском уже завтра, 8 июля, планируют начать дезинфекцию, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

— Сегодня, 7 июля, в Зазейском просушивали 14 домов, воду откачивали две мотопомпы. Спасатели помогали не только откачивать воду, но и переносить мебель, просушивать дома. В дезинфекции спасателям помогут подразделения радиационной, химической и биологической защиты минобороны. А в Верхнеблаговещенском воду специально откачивают помпами повышенной мощности, – рассказал начальник управления по делам ГО ЧС администрации Благовещенска Игорь Темнюк.

Сейчас в пункте временного размещения находятся 38 человек. Всего в Верхнеблаговещенском и Зазейском обследовано 89 домов, а также принято 231 заявление на региональные и федеральные выплаты.

Напомним, что амурчанам, пострадавшим от паводка, уже выплатили более трёх миллионов рублей из резервного фонда. Это при том, что к воскресенью, 4 июля, заявления на выплаты подали только 60% пострадавших.

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#МЧС #большая вода

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