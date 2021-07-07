В Амурской области увеличилось давление на бизнес

На Дальнем Востоке наименьшее административное давление на бизнес оказывалось в Якутии (22 место во всероссийском рейтинге), на 23 месте Хабаровский край, 35 место у Амурской области. Раньше Приамурье занимало восьмую строчку в данном рейтинге. В целом в России лидирует Ульяновская область, также низкое давление в Удмуртии, Адыгее, Калужской и Тюменской области.

— Административное давление со стороны органов исполнительной власти в 2020 году выросло. Это необычно, так как проверок в пандемию стало меньше. Скорее всего, обстановка в других регионах стала чуть лучше, а Амурская область осталась на своих прежних позициях, – пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.

В 2020 году Росприроднадзор в Амурской области наложил 153 штрафа на общую сумму 14 миллионов рублей. На втором месте по штрафам – Россельхознадзор, более тысячи штрафов почти на 10 миллионов рублей. Ещё два ведомства выписали штрафов на почти 3,7 миллиона рублей: Ростехнадзор и Роспотребнадзор. Хотя сумма штрафов в прошлом году даже уменьшилась в 3 раза.

Напомним, что на территории региона в 2020-2021 годах выявили 266 нарушений законодательства о недропользовании. Недобросовестные золотодобытчики продолжают загрязнять реки по всей области.