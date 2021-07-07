Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июля
Предыдущая новость Следующая новость
7 июля 2021, 20:25 3

В Амурской области увеличилось давление на бизнес

В рейтинге регионов Приамурье занимает 35 место

В Амурской области увеличилось давление на бизнес
Фото: pixabay.com

На Дальнем Востоке наименьшее административное давление на бизнес оказывалось в Якутии (22 место во всероссийском рейтинге), на 23 месте Хабаровский край, 35 место у Амурской области. Раньше Приамурье занимало восьмую строчку в данном рейтинге. В целом в России лидирует Ульяновская область, также низкое давление в Удмуртии, Адыгее, Калужской и Тюменской области.

— Административное давление со стороны органов исполнительной власти в 2020 году выросло. Это необычно, так как проверок в пандемию стало меньше. Скорее всего, обстановка в других регионах стала чуть лучше, а Амурская область осталась на своих прежних позициях, – пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.

В 2020 году Росприроднадзор в Амурской области наложил 153 штрафа на общую сумму 14 миллионов рублей. На втором месте по штрафам – Россельхознадзор, более тысячи штрафов почти на 10 миллионов рублей. Ещё два ведомства выписали штрафов на почти 3,7 миллиона рублей: Ростехнадзор и Роспотребнадзор. Хотя сумма штрафов в прошлом году даже уменьшилась в 3 раза.

Напомним, что на территории региона в 2020-2021 годах выявили 266 нарушений законодательства о недропользовании. Недобросовестные золотодобытчики продолжают загрязнять реки по всей области.

Просмотров всего: 279

#закон

распечатать


Общество 13

Жительница Благовещенска пожаловалась, что её ребёнка отказываются принимать в 10-й класс
Происшествия 1

Прокуратура потребовала закрыть детсад в Благовещенске, из которого сбежал ребёнок
Общество 2

В России отменён техосмотр для получения страхового полиса
Происшествия 3

Амурчанка отдала 12 миллионов рублей мошенникам
Комментарии
Показать все (3)
  • OT

    OT
    4 часа назад

    А как на счет стратегического плана правительства по сбору денег дополнительно в 400млрд.? От куда их взять? Давай бизнесмен колись. Сколько у тя в заначке?

  • Undertaker

    Undertaker
    4 часа назад

    Вы про спекулянтов и барыг, торгующими недрами и ресурсами страны, вывозящих бабло за бугор, где куражат их отпрыски и имеют недвижимость?

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    2 часа назад

    по факту давление возросло ощутимо. хотя многие факторы навряд ли учитывались

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь