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сегодня, 18:49 0

В Благовещенском районе дорожники досрочно восстанавливают мосты

Федеральная комиссия по оценке ущерба дорогам области закончит работу на следующей неделе

В Благовещенском районе дорожники досрочно восстанавливают мосты
Фото: amurobl.ru

Паводок нанёс серьёзный ущерб дорожной инфраструктуре Благовещенского района, некоторые сёла оказались в изоляции. Всего в регионе из-за паводка повреждено 7 мостов и 20 водопропускных труб, размыто порядка 450 километров автомобильных дорог, 341 участок. На сегодняшний день восстановлен проезд на 144 километрах дорог, остаются подтопленными 67 участков, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— С 15 июня в регионе работает федеральная комиссия по оценке ущерба. Обследовано 11 муниципальных образований, сегодня три мобильные бригады приступили к обследованию 7 муниципальных образований. Дополнительно планируется обследовать муниципальные образования, пострадавшие от паводков совсем недавно, в июне, – это Ивановский, Тамбовский, Благовещенский и Магдагачинский районы. Завершить «полевые работы» комиссия планирует на следующей неделе, и затем они приступят к оформлению результатов на бумаге, осмечиванию работ, что подтвердит предварительные расчёты ущерба областного Минтранса, и в дальнейшем мы сможем рассчитывать на поддержку федерального центра,– подчеркнул глава Приамурья Василий Орлов.

— По плану на восстановление требовалось от 20 до 30 дней, но пока вода была на пике паводка, составлялись сметы, и на выделенные средства резервного фонда области заключались контракты – это нам сократило сроки и позволило оперативно открыть движение автотранспорта по мосту, обеспечить транспортной доступностью население. Также у нас появилась возможность прохода к следующему мосту на подъезде к Сергеевке, в течение недели восстановим ещё один мост, – рассказал замминистра транспорта области Дмитрий Лучников.

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#большая вода

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