Суд окончательно отстранил от должности мэра Зеи

В 2020 году в ходе проверки прокуратура Зейского района выявила допущенное коррупционное правонарушение по передаче градоначальником своей жене земельного участка: речь идёт о так называемом «конфликте интересов». В ответ Гибадуллин обратился в Зейский районный суд с иском о признании представления прокуратуры незаконным. Суды первой и второй инстанции полностью подтвердили законность требований прокурора.

По требованию прокуратуры Зейский горсовет дважды голосовал за отправку Гибадуллина в отставку, но для принятия решения депутатам не хватало одного голоса, в связи с чем прокурор обратился в суд. В среду, 7 июля, суд удовлетворил исковые требования Зейской прокуратуры: полномочия мэра города будут прекращены сразу после вступления решения суда в силу.