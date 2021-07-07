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7июля
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сегодня, 18:30 0

Суд окончательно отстранил от должности мэра Зеи

Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства

Суд окончательно отстранил от должности мэра Зеи
Фото: pixabay.com

Сегодня, 7 июля, Зейский районный суд досрочно прекратил полномочия главы Зеи Сергея Гибадуллина в связи с утратой доверия. Основанием называется нарушение антикоррупционного законодательства.

В 2020 году в ходе проверки прокуратура Зейского района выявила допущенное коррупционное правонарушение по передаче градоначальником своей жене земельного участка: речь идёт о так называемом «конфликте интересов». В ответ Гибадуллин обратился в Зейский районный суд с иском о признании представления прокуратуры незаконным. Суды первой и второй инстанции полностью подтвердили законность требований прокурора.

По требованию прокуратуры Зейский горсовет дважды голосовал за отправку Гибадуллина в отставку, но для принятия решения депутатам не хватало одного голоса, в связи с чем прокурор обратился в суд. В среду, 7 июля, суд удовлетворил исковые требования Зейской прокуратуры: полномочия мэра города будут прекращены сразу после вступления решения суда в силу.

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#городская власть #Зея #суды

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