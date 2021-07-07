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Алёна Кравец предложила оплатить лечение певицы МакSим

Кравец вызвалась финансово поддержать семью находящейся в коме МакSим

Алёна Кравец предложила оплатить лечение певицы МакSим
Фото: yandex.ru

Певица и модель Алена Кравец предложила финансовую поддержку семье певицы МакSим. Любимая миллионами артистка третью неделю находится в состоянии медикаментозной комы. Кравец рассказала об условиях лечения певицы и вызвалась его оплатить, сообщает «Пятый канал».

Кравец заявила, что родственникам Марины Максимовой уже трудно справляться со счетами, которые приходят из клиники. А для Алёны пара миллионов рублей — обычная трата на платье и сумочку, как сама Кравец говорила своим подписчикам.

По словам звезды, МакSим лежит в люкс-палате с круглосуточным медицинским постом, что стоит её семье немалых денег. Кравец предлагает родным певицы финансовую помощь и хорошую клинику.

«Все мы молимся за Марину», — добавила Алёна.

О реакции родственников певицы на предложение пока ничего не известно.

МакSим была госпитализирована 12 июня, у неё диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени. Через неделю её ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

По данным представителя певицы Яны Богушевской, Марина по-прежнему находится в очень тяжёлом состоянии. Врачи пока не планируют выводить артистку из искусственной комы, так как положительной динамики не наблюдается.

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#финансы #шоу-бизнес

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