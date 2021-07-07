Алёна Кравец предложила оплатить лечение певицы МакSим

Кравец заявила, что родственникам Марины Максимовой уже трудно справляться со счетами, которые приходят из клиники. А для Алёны пара миллионов рублей — обычная трата на платье и сумочку, как сама Кравец говорила своим подписчикам.

По словам звезды, МакSим лежит в люкс-палате с круглосуточным медицинским постом, что стоит её семье немалых денег. Кравец предлагает родным певицы финансовую помощь и хорошую клинику.

«Все мы молимся за Марину», — добавила Алёна.

О реакции родственников певицы на предложение пока ничего не известно.

МакSим была госпитализирована 12 июня, у неё диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени. Через неделю её ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

По данным представителя певицы Яны Богушевской, Марина по-прежнему находится в очень тяжёлом состоянии. Врачи пока не планируют выводить артистку из искусственной комы, так как положительной динамики не наблюдается.