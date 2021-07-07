В Амурской области общественники разделят 10 миллионов рублей
На гранты губернатора претендуют 38 некоммерческих организаций
В Приамурье приняли заявки на первый конкурс по предоставлению грантов губернатора. За месяц заявки подали 70 НКО. Однако только 38 законченных заявок прошли на платформу конкурса амур.гранты.рф. Какие проекты подержат, станет известно в конце июля. Начать реализацию проектов победители смогут уже в августе, сообщает пресс-служба правительства области.
На социально значимые проекты из бюджета области выделят 2,5 миллиона рублей. Такую же сумму предоставил ООО «СИБУР». Всего в ходе двух конкурсов между амурскими некоммерческими организациями (НКО) распределят 10 миллионов рублей.
До этого года заявки на конкурсы по выделению субсидий подавались в бумажном виде. Кроме того, теперь требований к заявителям стало меньше, а значит, заявки на конкурс подавали даже молодые организации.
— В регионе отказ от ограничения на участие некоммерческих организаций, которым ещё нет одного года, назревал давно. Общественное объединение работает достаточно долго ещё до регистрации в качестве юридического лица. Но если организации меньше года, то для неё очень мало доступных вариантов. Поэтому мы снизили порог до полугода, – прокомментировала замруководителя аппарата губернатора области и правительства области Екатерина Снежко.
Заявки подавали организации из Благовещенска, Белогорска, Новобурейского и Циолковского, а также из сёл Возжаевка, Тамбовка и Козьмодемьяновка.
На свои проекты организации запрашивают от 127 500 до 1 315 948 рублей. Всего на реализацию инициатив общественникам нужно свыше 24 миллионов рублей.
Напомним, что сейчас идёт всероссийский конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Подать заявку можно до 30 июля 2021 года, но приступить к реализации проекта можно уже сейчас. Если проект победит, затраты будут возмещены. Итоги конкурса будут подведены не позднее 15 сентября.
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