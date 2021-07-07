В Амурской области общественники разделят 10 миллионов рублей

На социально значимые проекты из бюджета области выделят 2,5 миллиона рублей. Такую же сумму предоставил ООО «СИБУР». Всего в ходе двух конкурсов между амурскими некоммерческими организациями (НКО) распределят 10 миллионов рублей.

До этого года заявки на конкурсы по выделению субсидий подавались в бумажном виде. Кроме того, теперь требований к заявителям стало меньше, а значит, заявки на конкурс подавали даже молодые организации.

— В регионе отказ от ограничения на участие некоммерческих организаций, которым ещё нет одного года, назревал давно. Общественное объединение работает достаточно долго ещё до регистрации в качестве юридического лица. Но если организации меньше года, то для неё очень мало доступных вариантов. Поэтому мы снизили порог до полугода, – прокомментировала замруководителя аппарата губернатора области и правительства области Екатерина Снежко.

Заявки подавали организации из Благовещенска, Белогорска, Новобурейского и Циолковского, а также из сёл Возжаевка, Тамбовка и Козьмодемьяновка.

На свои проекты организации запрашивают от 127 500 до 1 315 948 рублей. Всего на реализацию инициатив общественникам нужно свыше 24 миллионов рублей.

Напомним, что сейчас идёт всероссийский конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Подать заявку можно до 30 июля 2021 года, но приступить к реализации проекта можно уже сейчас. Если проект победит, затраты будут возмещены. Итоги конкурса будут подведены не позднее 15 сентября.