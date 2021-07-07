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сегодня, 17:16 0

Сегодня в Амурской области выявлено 100 новых случаев COVID-19

Выздоровели 50 человек

Сегодня в Амурской области выявлено 100 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области выявлено 100 новых случаев коронавируса, 50 человек выздоровели, один скончался, сообщает портал стопкоронавирус.рф

С нарастающим итогом в регионе зарегистрировали 24 751 заражение COVID-19, в том числе 23 541 человек выздоровел, 310 – скончались.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста COVID-19 за последние сутки составил 0,4 %. У 65 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (65 %), у 33 – в виде пневмонии (33 %), у 2 - в бессимптомной форме (2 %).

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#COVID 19

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