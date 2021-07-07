Сегодня в Амурской области выявлено 100 новых случаев COVID-19

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С нарастающим итогом в регионе зарегистрировали 24 751 заражение COVID-19, в том числе 23 541 человек выздоровел, 310 – скончались.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста COVID-19 за последние сутки составил 0,4 %. У 65 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (65 %), у 33 – в виде пневмонии (33 %), у 2 - в бессимптомной форме (2 %).