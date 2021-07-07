Грозы и дожди снова в Амурской области

Четверг, 8 июля, в Амурской области обещает встретить амурчан дождями и грозами.

Завтра в Тынде ожидаются переменная облачность. Ночью ясно, температура +17°C... +19°C, днём облачно, после обеда небольшой дождь. Температурный столбик поднимется до +28°C. Вечером гроза. Ветер преимущественно южный, 1-8 метров в секунду.

Ночью в Сковородине ясно, +19°C... +20°C. С утра и до самого вечера будет гроза, осадки. Поздним вечером погода нормализуется и будет ясно. Днём воздух прогреется до +27°C. Ветер преимущественно южных и восточных направлений 1-8 метров в секунду.

В Белогорске, Шимановске и в Свободном ночью и утром ясно, до +19…+20°C. Днём гроза с осадками во второй половине дня. Днём температура поднимется до +28°C. Ветер преимущественно восточных и южных направлений 1-7 метров в секунду.

Зею также днём ждут грозы с дождём. Ночью и рано утром ясно, до +21°C. Днём температура +25°C...+27°C. Ветер южный, южно-восточный, 1-7 метров в секунду.

В Райчихинске и Архаре днём грозы и дожди. Ночью и рано утром ясно, до +20°C. Днём температура до +27°C. Ветер южный, южно-восточный, 1-8 метров в секунду.

В Благовещенске также, как и практически во всей области, ожидаются грозы, которые начнутся с обеда и будут до позднего вечера. Ветер в среднем от 1 до 6 метров в секунду, преимущественно восточный и юго-восточный.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.ru.