Ксения Бородина высказалась по поводу развода с Курбаном Омаровым
Бородина ответила на вопросы подписчиков о разводе с мужем
Недавно стало известно о том, что Ксения Бородина и Курбан Омаров собираются разводиться. Телеведущая долго не комментировала перемены в личной жизни. Но на днях Ксения откровенно ответила на вопросы подписчиков и частично подтвердила слухи, ходившие вокруг их пары, пишет Kleo.ru.
Ксения Бородина вернулась из поездки в Армению и решила пообщаться с подписчиками. Звезда ответила на вопросы, которые уже давно интересуют широкую аудиторию.
Бородина подтвердила, что на данный момент она действительно свободна и не связана никакими обязательствами.
У подписчиков было много предположений, как Ксения и Курбан будут делить загородный дом и другое имущество. Ранее телеведущая уходила от ответов. Но в этот раз звезда дала понять, что дом останется ей, и по-другому быть не может. Из этого ответа фолловеры сделали вывод, что телеведущая покупала его сама.
Также поклонники спросили, как Бородина относится к мужчинам, которые много времени проводят в соцсетях. По мнению Ксении, у таких людей нет никакого серьёзного бизнеса, иначе они бы занимались делами, а не сидели в Instagram.
Подписчики телеведущей догадались, что речь идёт, в том числе, и о Курбане. В браке с Бородиной Омаров создал образ успешного бизнесмена. Он пытался продавать одежду и запускал другие проекты, которые позже были закрыты. Также он говорил о строительном бизнесе, которым управляет из дома.
Сейчас Курбан активно ведёт свой блог и продаёт курсы для женщин, в которых учит их быть счастливыми.
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