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сегодня, 16:48 2

Ксения Бородина высказалась по поводу развода с Курбаном Омаровым

Бородина ответила на вопросы подписчиков о разводе с мужем

Ксения Бородина высказалась по поводу развода с Курбаном Омаровым
Фото: zen.yandex.ua

Недавно стало известно о том, что Ксения Бородина и Курбан Омаров собираются разводиться. Телеведущая долго не комментировала перемены в личной жизни. Но на днях Ксения откровенно ответила на вопросы подписчиков и частично подтвердила слухи, ходившие вокруг их пары, пишет Kleo.ru.

Ксения Бородина вернулась из поездки в Армению и решила пообщаться с подписчиками. Звезда ответила на вопросы, которые уже давно интересуют широкую аудиторию.

Бородина подтвердила, что на данный момент она действительно свободна и не связана никакими обязательствами.

У подписчиков было много предположений, как Ксения и Курбан будут делить загородный дом и другое имущество. Ранее телеведущая уходила от ответов. Но в этот раз звезда дала понять, что дом останется ей, и по-другому быть не может. Из этого ответа фолловеры сделали вывод, что телеведущая покупала его сама.

Также поклонники спросили, как Бородина относится к мужчинам, которые много времени проводят в соцсетях. По мнению Ксении, у таких людей нет никакого серьёзного бизнеса, иначе они бы занимались делами, а не сидели в Instagram.

Подписчики телеведущей догадались, что речь идёт, в том числе, и о Курбане. В браке с Бородиной Омаров создал образ успешного бизнесмена. Он пытался продавать одежду и запускал другие проекты, которые позже были закрыты. Также он говорил о строительном бизнесе, которым управляет из дома.

Сейчас Курбан активно ведёт свой блог и продаёт курсы для женщин, в которых учит их быть счастливыми.

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#соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    1 час назад

    Заебали

  • OT

    OT
    58 минут назад

    И вкаждом навозе информационный червь. СМИ как курица в навозе

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