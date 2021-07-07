Ксения Бородина высказалась по поводу развода с Курбаном Омаровым

Ксения Бородина вернулась из поездки в Армению и решила пообщаться с подписчиками. Звезда ответила на вопросы, которые уже давно интересуют широкую аудиторию.

Бородина подтвердила, что на данный момент она действительно свободна и не связана никакими обязательствами.

У подписчиков было много предположений, как Ксения и Курбан будут делить загородный дом и другое имущество. Ранее телеведущая уходила от ответов. Но в этот раз звезда дала понять, что дом останется ей, и по-другому быть не может. Из этого ответа фолловеры сделали вывод, что телеведущая покупала его сама.

Также поклонники спросили, как Бородина относится к мужчинам, которые много времени проводят в соцсетях. По мнению Ксении, у таких людей нет никакого серьёзного бизнеса, иначе они бы занимались делами, а не сидели в Instagram.

Подписчики телеведущей догадались, что речь идёт, в том числе, и о Курбане. В браке с Бородиной Омаров создал образ успешного бизнесмена. Он пытался продавать одежду и запускал другие проекты, которые позже были закрыты. Также он говорил о строительном бизнесе, которым управляет из дома.

Сейчас Курбан активно ведёт свой блог и продаёт курсы для женщин, в которых учит их быть счастливыми.