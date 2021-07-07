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Случаи выпадения детей из окон в Амурской области будут проанализированы

Прокуратура заинтересовалась инцидентами, когда малолетние дети, оставленные без присмотра, получали тяжкий вред здоровью

Случаи выпадения детей из окон в Амурской области будут проанализированы
Фото: pixabay.com

Прокуратура области проанализировала все случаи выпадения детей из окон домов. С начала текущего года на территории области произошло три подобных трагических случая.

Все дети из благополучных семей, не состоящих на учёте в надзорных органах. Из материалов проверок следует, что все пострадавшие являются малолетними, в возрасте не более 6 лет, то есть категория детей, за которыми требуется наиболее внимательное наблюдение.

В основном малыши самостоятельно забирались на подоконники, подставляя или используя различные предметы мебели. Также было установлено, что противомоскитные сетки ни разу не создавали надёжную опору, дети выпадали из окон вместе с ней.

Большинство случаев связано с ослаблением родительского контроля за детьми. Взрослые забывали закрывать окна, позволяли детям забираться на подоконник по приставленной мебели, в ряде случаев игнорировали ограничители.

Родителям рекомендуется расставлять в квартирах мебель с учётом того, что ребёнок может по ней забраться на подоконник, а также снимать оконные ручки, пользоваться специальными фиксаторами и ограничителями для окон в приоткрытом положении.

За неисполнение родительских обязанностей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, напоминают в прокуратуре.

По всем фактам проводятся проверки, по их результатам будут приняты правовые решения, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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