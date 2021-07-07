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сегодня, 16:30 11

Губернатор Амурской области Василий Орлов сделал прививку от COVID-19

Глава региона посоветовал последовать его примеру

Губернатор Амурской области Василий Орлов сделал прививку от COVID-19
Фото: www.amurobl.ru

Сегодня Василий Орлов получил первую дозу вакцины «Спутник V». Прививку губернатор поставил, находясь в командировке в посёлке Верхнезейский Зейского района. Глава региона также проверил, как проходит вакцинация в населённом пункте, в каких условиях и хватает ли вакцины.

— Чувствую себя великолепно, даже лучше, чем до прививки. Здесь поставил прививку, так как Зейский район у нас немного отстаёт от среднеобластных темпов вакцинации. Сегодня в среднем по области привит уже 41 % от запланированного количества. Здесь цифра чуть меньше – 36 %. Поэтому хотел лично убедиться и посмотреть, как организована эта работа. В принципе, убедился – работа организована хорошо. В следующий раз будет возможность следующую прививку поставить тоже здесь через три недели, – рассказал Василий Орлов.

Областное правительство напоминает, что в Приамурье работает 230 пунктов вакцинации, помимо этого прививку можно поставить и в любой поликлинике региона. Это бесплатно, дефицита в вакцине нет. Всего же в область поступило более 184 тысяч доз вакцины, в ближайшие дни поступит ещё 3 300 доз.

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#COVID 19 #областная власть #губернатор

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    41% от запланированного количества это сколько?!

    4% общего населения области?! )))

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Хорошо на прививку на вертолете летать....

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    2 часа назад

    Не верю.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Дефицит в вакцине есть!!! Где эпиваккорона, Ковивак, спутник лайт???? Поэтому проблема отсутствия вакцин в нашем регионе стоит остро!

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Дефицит в вакцине есть!!! Где эпиваккорона, Ковивак, спутник лайт???? Поэтому проблема отсутствия вакцин в нашем регионе стоит остро!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    очень смелый поступок

  • Казак

    Казак
    1 час назад

    Ольга1972, зачем Вам другие вакцины? Ставьте Спутник, он мной проверен )))

  • фейеричный

    фейеричный
    1 час назад

    Казак, ким образом? Временем? Сколько прошло с момента вакцинации?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Долго -же не решался. Почему? Вот пример добровольной прививки. А зачем обязательно -принудительное агитировать? Ну а мы посмотрим как в преклонном возрасте скажется.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    26 минут назад

    "Чувствую себя великолепно, даже лучше, чем до прививки". Как, сразу после прививки, можно почувствовать себя лучше? Ответ, конечно, есть, только кому он нужен.

  • Николай К.

    Николай К.
    18 минут назад

    Так и нужно. Только примером. И в маске.

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