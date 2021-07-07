Губернатор Амурской области Василий Орлов сделал прививку от COVID-19

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Сегодня Василий Орлов получил первую дозу вакцины «Спутник V». Прививку губернатор поставил, находясь в командировке в посёлке Верхнезейский Зейского района. Глава региона также проверил, как проходит вакцинация в населённом пункте, в каких условиях и хватает ли вакцины.

— Чувствую себя великолепно, даже лучше, чем до прививки. Здесь поставил прививку, так как Зейский район у нас немного отстаёт от среднеобластных темпов вакцинации. Сегодня в среднем по области привит уже 41 % от запланированного количества. Здесь цифра чуть меньше – 36 %. Поэтому хотел лично убедиться и посмотреть, как организована эта работа. В принципе, убедился – работа организована хорошо. В следующий раз будет возможность следующую прививку поставить тоже здесь через три недели, – рассказал Василий Орлов.

Областное правительство напоминает, что в Приамурье работает 230 пунктов вакцинации, помимо этого прививку можно поставить и в любой поликлинике региона. Это бесплатно, дефицита в вакцине нет. Всего же в область поступило более 184 тысяч доз вакцины, в ближайшие дни поступит ещё 3 300 доз.