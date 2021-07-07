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сегодня, 15:51 1

В Амурской области задержали экстремиста

Выходца из Центральной Азии подозревают в призывах к экстремистской деятельности

В Амурской области задержали экстремиста
Фото: pixabay.com

В Амурской области задержан мужчина, которого подозревают в публичных призывах к экстремизму. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Амурской области, выходец из Центрально-Азиатского региона приехал в Приамурье для работы на строительстве Амурского ГПЗ.

Как установило следствие, в апреле 2021 года мужчина в одном из популярных мессенджеров в открытой группе опубликовал текст, в котором призывал к насилию в отношении конкретной нации, что подтвердила экспертиза. В связи с этим органами было возбуждено уголовное дело и в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Теперь, если суд признает мужчину виновным, ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее в Приморье пользователь TikTok был осуждён за видео с призывами к экстремизму.

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#Амурский ГПЗ #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    А "конкретная нация" - это конечно русские...

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