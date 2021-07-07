В Амурской области скоро откроется третий «IT-куб»

Фото: www.amurobl.ru

Третий центр цифрового образования «IT-куб» откроется в Тынде к началу нового учебного года. Он будет находиться на базе Амурского технического колледжа.

Площадь помещения будущего центра – 980 квадратных метров. Там заменили все окна и двери, установили подвесной потолок и подготовили площадку к электромонтажным работам. Скоро специалисты проведут коммуникации и высокоскоростной интернет. Также будет сделан косметический ремонт, соответствующий брендбуку.

— На сегодняшний день «IT-куб» готов на 50 %. Помимо ремонта, на который из средств муниципального бюджета направлено 10 миллионов рублей, ведется закупка современного цифрового оборудования, мебели и необходимого инвентаря. По этой статье расходов освоено более 20 миллионов рублей (13 миллионов – федеральное финансирование, остальное – средства Амурского технического колледжа), и это еще не все, будут новые приобретения, – рассказал руководитель нового центра Анатолий Дыняк.

В «IT-кубе» юные амурчане будут заниматься бесплатно, им предлагается шесть направлений подготовки. Центр рассчитан на 400 учеников от 8 до 18 лет. Детей начнут набирать в августе, записаться на занятия можно через Навигатор дополнительного образования. В центре будут работать 12 педагогов, специалистов уже подбирают. Уже известно, что будет преподавать инженер по IT-технологиям из Новосибирска.

Для наставников проведут курсы повышения квалификации, как в дистанционном формате, так и в очном.

— Область нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики региона. Для этого в образовательных организациях Амурской области создается соответствующая материально-техническая база. На сегодняшний день в Приамурье работают два «IT-куба»: первый в 2019 году открылся в Свободном, второй – в прошлом году в Благовещенске. Третий центр позволит вовлечь в изучение углубленных языков программирования детей из северных территорий области. Таким образом, цифровое образование в регионе станет еще более доступным, что, определенно, даст свой положительный эффект, – прокомментировал губернатор Приамурья Василий Орлов.