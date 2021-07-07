Семьдесят тысяч бутылок алкоголя будут уничтожены в Амурской области

Факт подделки документов на алкоголь выявлен на складе благовещенской компании. Управление Росалкогольрегулирования обратилось в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении организации к административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

В ходе внеплановой проверки на складе организации было обнаружено хранение 71 тысячи бутылок с признаками подделки федеральных акцизных марок. Почти полторы сотни бутылок были направлены в три разных экспертных учреждения, которые подтвердили, что марки, наклеенные на алкоголь, не произведены государственной фабрикой «Гознак».

Арбитражный суд признал организацию виновной в правонарушении и оштрафовал на сто тысяч рублей. Изъятый алкоголь будет направлен на уничтожение, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Амурской области.