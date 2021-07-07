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сегодня, 15:59 0

Семьдесят тысяч бутылок алкоголя будут уничтожены в Амурской области

В Благовещенске выявлен факт хранения спиртосодержащей продукции с поддельными акцизными марками

Семьдесят тысяч бутылок алкоголя будут уничтожены в Амурской области
Фото: pixabay.com

Факт подделки документов на алкоголь выявлен на складе благовещенской компании. Управление Росалкогольрегулирования обратилось в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении организации к административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

В ходе внеплановой проверки на складе организации было обнаружено хранение 71 тысячи бутылок с признаками подделки федеральных акцизных марок. Почти полторы сотни бутылок были направлены в три разных экспертных учреждения, которые подтвердили, что марки, наклеенные на алкоголь, не произведены государственной фабрикой «Гознак».

Арбитражный суд признал организацию виновной в правонарушении и оштрафовал на сто тысяч рублей. Изъятый алкоголь будет направлен на уничтожение, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Амурской области.

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