Китай и Россия разработали новую вакцину от COVID-19

Фото: vitderma.ru

Китайские и российские специалисты в рамках расширения сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией изобрели новую вакцину.

Как сообщил Интерфаксу посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, работа велась в Санкт-Петербурге и на сегодня уже завершена. После одобрения вакцины российскими разрешительными органами, её можно будет использовать.

Представитель дипмиссии отметил, что с одобрения лидеров обоих государств – председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина – будет расширяться производство российского «Спутника V» в Китае.