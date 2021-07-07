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сегодня, 15:43 3

Китай и Россия разработали новую вакцину от COVID-19

Об этом сообщили китайские власти

Китай и Россия разработали новую вакцину от COVID-19
Фото: vitderma.ru

Китайские и российские специалисты в рамках расширения сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией изобрели новую вакцину.

Как сообщил Интерфаксу посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, работа велась в Санкт-Петербурге и на сегодня уже завершена. После одобрения вакцины российскими разрешительными органами, её можно будет использовать.

Представитель дипмиссии отметил, что с одобрения лидеров обоих государств – председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина – будет расширяться производство российского «Спутника V» в Китае.

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#COVID 19

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Комментарии
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  • fon

    fon
    3 часа назад

    Как называется вакцина?

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    "Убить дракона"))

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Бежим делать спутник, его хотя бы уже на многих испытали, а то начнут новую вакцину нам в регион поставлять:):):) и точно будем подопытными

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