На острове Большой Хэйхэ проводится полная дезинфекция территории

Фото: Инстаграм-аккаунт @china_heihe

Телевидение Хэйхэ показало сюжет о тотальной дезинфекции острова. Более 40 пожарных и спасателей обработали более полумиллиона квадратных метров площади при помощи дезинфицирующих средств и специальных пылесосов. Обрабатываются торговые центры, парки, аттракционы, склады, туалеты, тротуары, дороги и просто пустующие территории.

Это уже третья по счёту операция по дезинфекции острова после прошедшего через Хэйхэ паводка, сообщается на сайте biang.ru и в Инстаграм-аккаунте @china_heihe.

Информационное агентство Амур.инфо ранее сообщало о масштабной уборке мусора и ила после схода воды в торговых центрах острова Большой Хэйхэ.