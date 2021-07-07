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сегодня, 15:29 2

На острове Большой Хэйхэ проводится полная дезинфекция территории

Всего в операции задействовано более 160 человек

На острове Большой Хэйхэ проводится полная дезинфекция территории
Фото: Инстаграм-аккаунт @china_heihe

Телевидение Хэйхэ показало сюжет о тотальной дезинфекции острова. Более 40 пожарных и спасателей обработали более полумиллиона квадратных метров площади при помощи дезинфицирующих средств и специальных пылесосов. Обрабатываются торговые центры, парки, аттракционы, склады, туалеты, тротуары, дороги и просто пустующие территории.

Это уже третья по счёту операция по дезинфекции острова после прошедшего через Хэйхэ паводка, сообщается на сайте biang.ru и в Инстаграм-аккаунте @china_heihe.

Информационное агентство Амур.инфо ранее сообщало о масштабной уборке мусора и ила после схода воды в торговых центрах острова Большой Хэйхэ.

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#большая вода #Китай

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    А наши составляют документацию, на проведение конкурса по обследованию оценке стоимости ремонта пустот в набережной, которую, как оказалось, построили из гавна и палок...

  • Авантыч

    Авантыч
    3 часа назад

    Дмитрий Русский

    то нужно делать? Нашим проводить дезинфекцию или китайцам смету? Либерасты уже в край одурели...

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