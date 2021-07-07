Семьи с шестилетними детьми получат по десять тысяч рублей

Президент Владимир Путин распорядился выплатить семьям с шестилетними детьми единовременное пособие. Десять тысяч рублей родители получат в августе, даже если их ребёнок в этом году в школу не идёт. Инициативу поддержали в законодательном собрании Приамурья.

— Нерешённым оставался вопрос по детям, которые идут в школу, потому что, в соответствии с законом, дети могут идти в школу не с семи, а с шести лет. В какой-то семье ребёнок пойдёт в школу в шесть лет, а в какой-то – в семь. Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат: нужно платить всем, в том числе семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут, – отметил президент.

В законодательном собрании Амурской области с инициативой согласились. Если ребёнок в этом году не станет первоклассником, то выплату можно будет потратить на подготовку к школе, считают чиновники.

— Предложение президента, а теперь уже решение – выплатить семьям с детьми школьного возраста по десять тысяч рублей, безусловно, поддержал и поддерживаю. Изначально говорилось о том, что выплата будет распространяться на детей, которым исполнилось шесть лет до марта 2021 года и которые пойдут в школу в сентябре. Однако сейчас мы знаем, что её получат все семьи, где есть дети шестилетнего возраста. Думаю, даже если ребёнок не станет в этом году первоклассником, родители смогут направить эту сумму, например, на курсы подготовки к школе, – уточнил председатель комитета законодательного собрания Приамурья по социальным вопросам Андрей Рудь.