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Семьи с шестилетними детьми получат по десять тысяч рублей

Единовременную выплату к началу нового учебного года получат даже те, кто в школу ещё не идёт

Семьи с шестилетними детьми получат по десять тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Президент Владимир Путин распорядился выплатить семьям с шестилетними детьми единовременное пособие. Десять тысяч рублей родители получат в августе, даже если их ребёнок в этом году в школу не идёт. Инициативу поддержали в законодательном собрании Приамурья.

— Нерешённым оставался вопрос по детям, которые идут в школу, потому что, в соответствии с законом, дети могут идти в школу не с семи, а с шести лет. В какой-то семье ребёнок пойдёт в школу в шесть лет, а в какой-то – в семь. Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат: нужно платить всем, в том числе семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут, – отметил президент.

В законодательном собрании Амурской области с инициативой согласились. Если ребёнок в этом году не станет первоклассником, то выплату можно будет потратить на подготовку к школе, считают чиновники.

— Предложение президента, а теперь уже решение – выплатить семьям с детьми школьного возраста по десять тысяч рублей, безусловно, поддержал и поддерживаю. Изначально говорилось о том, что выплата будет распространяться на детей, которым исполнилось шесть лет до марта 2021 года и которые пойдут в школу в сентябре. Однако сейчас мы знаем, что её получат все семьи, где есть дети шестилетнего возраста. Думаю, даже если ребёнок не станет в этом году первоклассником, родители смогут направить эту сумму, например, на курсы подготовки к школе, – уточнил председатель комитета законодательного собрания Приамурья по социальным вопросам Андрей Рудь.

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#дети #заксобрание #школа

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 часа назад

    Выборы в госдуру должны быть каждый месяц! Тогда каждый месяц будут подачки!

  • Авантыч

    Авантыч
    3 часа назад

    Дмитрий Русский

    Так и живет русский либераст.

    Не дают- значит своровали

    Дали- значит подачку кинули.

    Мой двор делают бесплатно, хотя не обязаны. И ремонт лежит на жителях. Тоже подачку кинули. Чтобы "зомбированные телеком" галочку поставили.

    Чтобы Дмитрий Русский в очередной раз смог нацрать, но как обычно в штаны.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Авантыч, более несвязного высера я давно не читал. Словно слушаю выступление Путинга или его прихвостней

  • Авантыч

    Авантыч
    2 часа назад

    Дмитрий Русский

    Я тебе, даже по абзацам разложил, чтобы слабоумные поняли. Но и тут беда.

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