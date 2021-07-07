Прокуратура нашла нарушения в благовещенском дворе, где сбили ребёнка
Детская площадка обустроена неправильно
В связи с ДТП, произошедшим вечером 5 июля во дворе дома № 44 по улице Театральной, прокуратурой Благовещенска была проведена проверка обстоятельств случившегося. Шестилетний ребёнок, находившийся без сопровождения взрослых, попал под колёса легкового автомобиля, которым управлял 46-летний мужчина. В результате происшествия ребёнок получил ушибы и был доставлен в больницу.
Проведённая проверка показала, что ограждение детской площадки во дворе дома не соответствует требованиям правил благоустройства, в связи с чем возможен заезд автомобилей на её территорию. О выявленных недостатках было сообщено руководству управляющей компании. Контроль за исправлением нарушений будет осуществляться прокуратурой.
Также правоохранители начали проверку в отношении родителей ребёнка, планируется выяснить, как они исполняют родительские обязанности, сообщает прокуратура Амурской области.
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