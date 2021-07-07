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сегодня, 15:13 3

Прокуратура нашла нарушения в благовещенском дворе, где сбили ребёнка

Детская площадка обустроена неправильно

Прокуратура нашла нарушения в благовещенском дворе, где сбили ребёнка
Фото: pixabay.com

В связи с ДТП, произошедшим вечером 5 июля во дворе дома № 44 по улице Театральной, прокуратурой Благовещенска была проведена проверка обстоятельств случившегося. Шестилетний ребёнок, находившийся без сопровождения взрослых, попал под колёса легкового автомобиля, которым управлял 46-летний мужчина. В результате происшествия ребёнок получил ушибы и был доставлен в больницу.

Проведённая проверка показала, что ограждение детской площадки во дворе дома не соответствует требованиям правил благоустройства, в связи с чем возможен заезд автомобилей на её территорию. О выявленных недостатках было сообщено руководству управляющей компании. Контроль за исправлением нарушений будет осуществляться прокуратурой.

Также правоохранители начали проверку в отношении родителей ребёнка, планируется выяснить, как они исполняют родительские обязанности, сообщает прокуратура Амурской области.

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#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Так эта 46-летняя обезьяна неслась по двору, проезжая разделенную надвое детскую площадку?!

  • Незнайка из Солнечного города

    Незнайка из Солнечного города
    3 часа назад

    А с какого возраста можно детям гулять одним на детской площадке во дворе?

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Если ребёнок обучен поведению на улице, то в 6 лет вполне может гулять один. Наблюдала много раз, как "ребёнки" лет по 15, 16 переходят дорогу не поворачивая головы, уткнувшись в телефоны. Спрашиваю - почему не смотрите по сторонам, и получаю ответ, что здесь же переход...

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