Прокуратура нашла нарушения в благовещенском дворе, где сбили ребёнка

Проведённая проверка показала, что ограждение детской площадки во дворе дома не соответствует требованиям правил благоустройства, в связи с чем возможен заезд автомобилей на её территорию. О выявленных недостатках было сообщено руководству управляющей компании. Контроль за исправлением нарушений будет осуществляться прокуратурой.

Также правоохранители начали проверку в отношении родителей ребёнка, планируется выяснить, как они исполняют родительские обязанности, сообщает прокуратура Амурской области.