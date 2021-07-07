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сегодня, 14:44 5

Читинец расстрелял молодую пару за громкую музыку

Подозреваемый во вчерашнем убийстве задержан

Читинец расстрелял молодую пару за громкую музыку
Фото: pixabay.com

В Чите задержали 56-летнего мужчину, который подозревается в убийстве и покушении на убийство. Злоумышленник проживал в доме, во дворе которого произошло преступление.

Напомним, трагедия произошла вчера ранним утром в Чите. Женщина погибла на месте, мужчину с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Как сообщает Интерфакс, подозреваемый сделал замечание пострадавшим, которые громко слушали музыку в машине. Не видя реакции на высказывание, подозреваемый взял оружие и начал стрелять по людям.

Злоумышленника задержали сегодня ночью. При обыске у него изъяли самодельное ружьё и несколько патронов, сообщает управление Следственного комитета по Забайкальскому краю.

Мужчина признался в убийстве. Он задержан на 48 часов. В ближайшее время забайкальцу предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    3 часа назад

    они вместе больше никогда не будут слушать громкую музыку

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    3 часа назад

    Скоро в благе остановочников так начнут отстреливать.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Можно к нам во двор его! Очень нужен!

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Достали мужика...

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    У нас люди понимают, только 2 вещи. Огромный штраф и лишение свободы.

    Сделать наказание в 20тыс и уже процентов 80 не будет таких любителей.

    И завтра заголовки- "Как обирают русский народ или новые поборы для честных налогоплательщиков."

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