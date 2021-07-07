Читинец расстрелял молодую пару за громкую музыку

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В Чите задержали 56-летнего мужчину, который подозревается в убийстве и покушении на убийство. Злоумышленник проживал в доме, во дворе которого произошло преступление.

Напомним, трагедия произошла вчера ранним утром в Чите. Женщина погибла на месте, мужчину с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Как сообщает Интерфакс, подозреваемый сделал замечание пострадавшим, которые громко слушали музыку в машине. Не видя реакции на высказывание, подозреваемый взял оружие и начал стрелять по людям.

Злоумышленника задержали сегодня ночью. При обыске у него изъяли самодельное ружьё и несколько патронов, сообщает управление Следственного комитета по Забайкальскому краю.

Мужчина признался в убийстве. Он задержан на 48 часов. В ближайшее время забайкальцу предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.