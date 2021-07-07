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В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего пенсионера

Мужчина 1948 года рождения получил травмы, водитель скрылся с места происшествия

В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего пенсионера
Фото: МВД

28 июня, в 17:18, в Благовещенске на регулируемом перекрёстке улиц Загородная и Северная, водитель, управляя автомобилем (предположительно микроавтобус белого цвета), совершил наезд на пешехода 1948 года рождения, переходящего дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет светофора.

Как сообщает отдел ГИБДД благовещенской полиции, пожилой мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Водитель же скрылся с места происшествия.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей происшествия или самого водителя.

Если у вас есть информация, вы можете сообщить её по телефонам: 59-46-86, 8-999-165-32-64, 42-52-62.

Вчера в Благовещенске во дворе дома под колёса автомобиля попал 6-летний ребёнок.

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#ДТП

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    55 минут назад

    номер не могут найти, что трудно все камеры отсмотреть?

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