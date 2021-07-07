В Амурской области до сих пор ищут пропавших рабочих

Амур.инфо публикует данные пропавших без вести.

Иванов Олег Васильевич, уроженец посёлка Кадуй Кадуйского района, Вологодской области.

Приметы: на вид около 30-35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, лицо светлое европейского типа, нос средний, глаза голубые, волосы светлые.

Особые приметы: на левом предплечье имеется татуировка в виде контура кошачьей головы, на левом бедре шрам, на шее цепочка с крестиком.

Был одет: светлая рабочая куртка, брюки, кепка, берцы, на руке смарт-браслет, в кармане телефон с сим-картой, номер 8914-512-97-55.

Сыренов Юрий Никитович, уроженец посёлка Кырен Тункинского района, Республики Бурятия.

Приметы: на вид около 60 лет, рост 170 см, плотного телосложения, форма головы круглая, лицо смуглое монголоидного типа, нос большой, глаза карие, волосы тёмные с сединой, прямые, стрижка короткая.

Особые приметы: на левой руке на запястье имеется татуировка в виде буквы «Ю», на левой ноге на бедре имеются шрамы от укуса собаки.

Чепурков Николай Викторович, уроженец города Токмак, Республики Киргизия.

Приметы: на вид около 58 лет, рост 190-194 см, плотного телосложения, форма головы продолговатая, лицо вытянутое, европейского типа, носит усы, глаза карие, волосы седые, прямые, стрижка короткая.

Особые приметы: вставной протез верхней и нижней челюсти, верхние передние зубы частично сохранены, на верхнем протезе челюсти имелась трещина. На животе шрам от операции по удалению аппендицита. На левой кисти татуировка «ЗАБ-ВО» и большая буква «Н». На правой ступне шрам от ожога.

При себе имел серебряный крестик на верёвочке.

Шведов Анатолий Иванович, уроженец села Мироновка Ижморского района, Кемеровской области.

Приметы: на вид около 60-65 лет, рост 157 см, среднего телосложения, форма головы круглая, лицо европейского типа, нос большой, носит усы, глаза карие, волосы седые, прямые, стрижка короткая.

Особые приметы: шрам над правой бровью. Зубной протез на нижней челюсти, верхних зубов нет. На запястье левой руки татуировка «ТОЛ». На спине светлое родимое пятно.

На шее на цепочке был надет амулет круглой формы размером с пятирублёвую монету.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о их местонахождении, необходимо обратиться в следственный отдел по городу Тында следственного управления СК России по Амурской области по адресу: 676280, Амурская область, Тында, улица Школьная, дом 35, к следователю-криминалисту Горбунову Станиславу Игоревичу, рабочий телефон 8 (41656) 3-20-57, сотовый 8-914-382-18-48.