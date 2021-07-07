Восемь миллионов рублей взыскано с амурских золотодобытчиков за загрязнение реки

Благовещенская природоохранная прокуратура совместно со специалистами из экологической лаборатории минприроды области провела выездную проверку соблюдения экологических законов золотодобывающими предприятиями. В долине реки Большая Эльга, где добычу рассыпного золота ведёт ООО «Хэргу», специалистами обнаружен сброс загрязняющих веществ в реку с превышением допустимых норм.

Постановлениями природоохранного прокурора предприятие и его руководитель привлечены к административной ответственности с общей суммой штрафов в размере 580 тысяч рублей.

По оценке специалистов, ущерб, причинённый реке, составил 8 226 555 рублей. Селемджинский районный суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и взыскал сумму в полном объёме, сообщает Благовещенская природоохранная прокуратура.