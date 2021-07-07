В Хабаровске повара детского сада обвиняют в продаже наркотиков

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В течение примерно четырёх месяцев хабаровчанка занималась сбытом синтетических наркотиков. Женщина сначала два года работала воспитателем, а потом выучилась на повара и третий год готовит еду для малышей. Руководство детского сада, в котором она работает, не было в курсе её преступлений. Сейчас она продолжает работать, так как вина пока не доказана, а преступление не является должностным.

По словам старшего помощника прокурора Хабаровского края Анны Исаевой, с наркодилером обвиняемая познакомилась через соцсети. Он систематически поставлял ей синтетические наркотики. Повар расфасовывала запрещенные препараты и оборудовала тайники в разных районах Хабаровска.

В данный момент женщина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 228.1 уголовного кодекса РФ). Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения. Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.