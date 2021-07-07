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сегодня, 13:30 0

В Амурской области за прошедшие сутки от воды освободились 9 домов и 59 участков

Паводковая ситуация в регионе продолжает стабилизироваться

В Амурской области за прошедшие сутки от воды освободились 9 домов и 59 участков

Паводковая ситуация в Амурской области стабилизируется. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области, за минувшие сутки освободились от воды 59 приусадебных участков и 9 домов. По-прежнему сложным остаётся положение жителей Владимировки Благовещенского района.

На сегодняшний день в 9 субъектах области остаются подтопленными 78 жилых домов, 69 из которых – в селе Владимировка. Всего на данный момент затоплено 418 приусадебных участков, большая часть из которых также во Владимировке.

Частично подтоплены 8 участков дорог в Архаринском, Константиновском и Михайловском районах: проезд возможен на специальной технике. Вовсе без автомобильного сообщения с остальным миром по-прежнему два населенных пункта – посёлок Кузнецово и село Калиновка в Магдагачинском районе. В селе Ушаково Шимановского районе продолжает действовать лодочная переправа – на сегодняшний день переправой воспользовались 1761 человек.

Продолжают работу три ПВР, где находятся 62 человека, в том числе 24 ребёнка.

В населённых пунктах, попавших в зону подтопления, продолжаются аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 905 человек и 309 единиц техники.

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#большая вода

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