Житель Благовещенска украл гараж и сдал его на металлолом

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Благовещенец подозревается в хищении металлического гаража. Мужчина признался в содеянном, сообщает пресс-служба амурского управления МВД.

Чтобы совершить преступление, амурчанин арендовал машину с манипулятором и убедил водителя спецтехники, что это его гараж. Конструкцию из металла погрузили и вывезли из придомовой территории по улице Красноармейской. Позже подозреваемый разрезал гараж на части и сдал в пункт приёма металла. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится в изоляторе временного содержания. Следователи проверяют его причастность к другим преступлениям подобного характера.