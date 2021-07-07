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сегодня, 13:15 1

Житель Благовещенска украл гараж и сдал его на металлолом

«Предпринимателя» уже задержали полицейские

Житель Благовещенска украл гараж и сдал его на металлолом
Фото: pixabay.com

Благовещенец подозревается в хищении металлического гаража. Мужчина признался в содеянном, сообщает пресс-служба амурского управления МВД.

Чтобы совершить преступление, амурчанин арендовал машину с манипулятором и убедил водителя спецтехники, что это его гараж. Конструкцию из металла погрузили и вывезли из придомовой территории по улице Красноармейской. Позже подозреваемый разрезал гараж на части и сдал в пункт приёма металла. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится в изоляторе временного содержания. Следователи проверяют его причастность к другим преступлениям подобного характера.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    4 часа назад

    нормальный ход)

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