Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:59 1

В Амурской области за халатность осуждён офицер воинской части

Майору вынесен приговор

В Амурской области за халатность осуждён офицер воинской части
Фото: vesti-nesvetay.ru

Офицер воинской части, дислоцированной в Приамурье, признан виновным в совершении преступления. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (статья 293 часть 2 Уголовного кодекса РФ).

Следствием установлено, что офицер, являясь заместителем командира мотострелкового батальона по вооружению, в октябре 2020 года поручил военнослужащему выполнить работы на крыше, связанные с повышенной опасностью, в нарушение требования руководящих документов Министерства обороны Российской Федерации.

Военнослужащий потерял равновесие и упал на бетонное покрытие с высоты почти шесть метров, получив травмы головы, груди и таза. Приговором Благовещенского гарнизонного военного суда майору назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей, сообщает Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Восточному военному округу.

Просмотров всего: 752

#происшествия #армия

распечатать


Происшествия

Случаи выпадения детей из окон в Амурской области будут проанализированы
Происшествия 1

В Амурской области задержали экстремиста
Происшествия

Семьдесят тысяч бутылок алкоголя будут уничтожены в Амурской области
Происшествия 3

Прокуратура нашла нарушения в благовещенском дворе, где сбили ребёнка
Комментарии
Показать все (1)
  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    "Сильное" наказание за загубленную жизнь... Эх, Россия...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь