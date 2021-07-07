В Амурской области за халатность осуждён офицер воинской части

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Офицер воинской части, дислоцированной в Приамурье, признан виновным в совершении преступления. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (статья 293 часть 2 Уголовного кодекса РФ).

Следствием установлено, что офицер, являясь заместителем командира мотострелкового батальона по вооружению, в октябре 2020 года поручил военнослужащему выполнить работы на крыше, связанные с повышенной опасностью, в нарушение требования руководящих документов Министерства обороны Российской Федерации.

Военнослужащий потерял равновесие и упал на бетонное покрытие с высоты почти шесть метров, получив травмы головы, груди и таза. Приговором Благовещенского гарнизонного военного суда майору назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей, сообщает Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Восточному военному округу.